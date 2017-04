Zezé Di Camargo e Zilu começam a dividir patrimônio

Zezé Di Camargo e a ex-mulher, Zilu Camargo, enfim começaram a partilha dos bens após terem se separado em 2012 – o divórcio, no entanto, foi assinado em julho de 2014. O cantor e a empresária se encontraram no final de semana em Goiânia, em Goiás, para fazer a divisão do patrimônio. A reunião foi a portas fechadas e contou apenas com os seus advogados, segundo a coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”.

Pensão paga por Zezé por ser interrompida

Derrotado em processo movido por um ex-motorista, o pai de Wanessa Camargo paga atualmente R$ 100 mil de pensão mensal e vitalícia para a ex-mulher. O valor que já chegou a ser atrasado pelo sertanejo por três meses pode ser interrompido caso o seu padrão de vida sofra uma brusca queda. Zezé e Zilu chegaram, de forma amigável, a um acordo para decidir o futuro dos bens avaliados em R$ 65 milhões.

Patrimônio inclui fazendas e cabelas de gado

Em um primeiro momento, os pais de Camilla Camargo decidiram que seja feita uma auditoria para avaliar os bens, a serem divididos meio a meio. Recuperada de um acidente de trânsito no começo do ano, Zilu está tomando conhecimento do patrimônio da família. Os bens incluem desde imóveis a fazendas, passando por cabeças de gado e sociedades comerciais, como uma construtora. O local foi, recentemente, visitado pela empresária. De acordo com a publicação, Zilu deve ter direito a R$ 30 milhões, valor equivalente a 650 carros populares.

Wanessa negou ter cogitado processar o pai

Após vir à tona a notícia que a cantora bateu na namorada do pai, Graciele Lacerda, durante uma briga, circulou a informação que a irmã de Igor Camargo teria se irritado com o irmão de Luciano. Tanto que teria cogitado processar Zezé, fato negado por ela. “Isso é um absurdo. É inadmissível que alguém levante testemunho tão equivocado e falso. É uma nota sem fundamento”, assegurou Wanessa. Semanas depois, pai e filha jantaram juntas e o compositor de “É o Amor” se declarou para a cantora. “Queria eu voltar no tempo, só para reviver o momento quando você veio ao mundo (…). No seu choro, o meu sorriso: nasceu. Era a primeira vez que ouvia sua voz. Voz que hoje o mundo ouve (…)”, se derreteu.

Fonte: Purepeople