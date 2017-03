Zé Hamilton fala de obras em Parnaíba e convite do PP

O deputado estadual Zé Hamilton (PTB-PI) falou à TV Costa Norte sobre intervenções de melhorias para Parnaíba, oportunidade em que citou a retomada das obras de recuperação da Ponte Simplício Dias. Quanto a isso, comentou o período chuvoso e informou que a licitação para as obras de recuperação está em fase final. Disse que a intervenção exige qualificação técnica especializada para atender de forma adequada aquela demanda. Zé Hamilton acredita que em 60 dias deverá estar concluído o edital de licitação.

Quanto ao Complexo Turístico Porto das Barcas, o deputado Zé Hamilton informou que está tratando de intervenções de melhoria e ressaltou a necessidade de soluções administrativas que tenham o melhor resultado entre a gestão e os ocupantes do local, inclusive defende que o Governo do Estado deve se fazer mais presente.

Referente à construção de um novo presídio que estava previsto para ser instalado em Parnaíba, o deputado disse que a ideia era a transferência dos presos para o novo prédio por conta da lotação e da estrutura deficiente do antigo mercado adaptado para o funcionamento da penitenciária mista de Parnaíba atualmente. Outra ideia defendida é a retirada do presídio do Bairro Nova Parnaíba do centro urbano da cidade; no entanto, o prédio será construído em uma área da cidade de Bom Princípio.

No que concerne ao Distrito de Irrigação Tabuleiros Litorâneos do Piauí (DITALPI), Zé Hamilton está defendendo a disponibilidade de um novo edital junto ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) para que o pequeno produtor do Piauí possa viabilizar também suas atividades, oportunidade em que agradeceu os investimentos dos demais empresários que estão apostando no projeto Tabuleiros Litorâneos.

Crise agroindustrial

No que diz respeito à crise agroindustrial no Brasil, evidenciada pela Operação Carne Fraca, Zé Hamilton disse ser mais grave que o caso da Petrobras e afirmou que o país não pode ser execrado do comércio internacional e que é a favor da investigação rigorosa e responsável. Informou que o Brasil passou por caso parecido com o comércio internacional do café. Informou que o plantel bovino vai aumentar substancialmente e a exportação bovina, de milho, soja são componentes importantes da economia brasileira e que a agricultara tem sustentado o país nos últimos vinte anos.

Convite ao Partido Progressista

No que concerne à possibilidade de Zé Hamilton ir para o Partido Progressista (PP), já que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) ventilou a eventualidade de um convite, afirmou que deverá permanecer no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Relatou sua proximidade e amizade com a família de Ciro Nogueira e argumentou que não há problema algum em ir para o PP, mas que não tem o hábito de mudar de partido e que gosta do número 14, além do mais tem uma carreira política no partido e considera a sigla PTB leve.

Por Daniel Santos