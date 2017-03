Wellington tem encontro com Cármen Lúcia em Brasília

O governador Wellington Dias participou, nesta quarta-feira (22), em Brasília, de audiência a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, e também de reunião com gestores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na oportunidade, buscou recursos e soluções para o desenvolvimento do estado do Piauí em diversas áreas.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, no STF foram discutidos assuntos de interesse não só do Piauí, mas de toda a região nordeste e houve um comprometimento, por parte da ministra do Supremo, em divulgar um calendário de pautas para cada estado, onde poderão ser tratados temas relevantes, a exemplo da diferença do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em relação ao salário educação, e da convalidação do ICMS.

Wellington contou que a ministra também demonstrou interesse em vir ao Piauí no mês de abril. “Cármen Lúcia anunciou que fará uma visita ao estado. Ela está muito animada com um conjunto de medidas que vêm sendo tomadas, a exemplo do que está sendo feito no combate ao feminicídio, no atendimento às mulheres que estão privadas de liberdade e agora o aplicativo Salve Maria. Ela, que já tomou conhecimento do lançamento, está muito animada. Foi uma reunião muito produtiva”, concluiu Dias.

BNDES

Já na reunião no BNDES, o governador tratou da liberação de recursos para a investimentos como a estrada do município de Pavussu; a conclusão do Ginásio Verdão, em Teresina, dentre outras obras.

Wellington também discutiu sobre o alargamento das dívidas junto à instituição, para que as prestações fiquem menores e que o Estado possa ter condições de seguir investindo.

Encontro governadores

Dias explicou que, no dia 29 deste mês, haverá o Fórum dos Governadores do Nordeste, em Fortaleza, onde pautas como segurança, programa de desenvolvimento do turismo, saúde e educação serão debatidos. E que, no dia 04 de abril, haverá uma encontro de governadores para discutir o crescimento do Brasil. O presidente Michel Temer também deve participar do evento.

Comemoração

Ainda em Brasília, o governador participou do ato em comemoração aos 95 anos do Partido Comunista Brasileiro (PC do B). “O PCdoB, que é o partido do Osmar Junior, que foi meu vice-governador em 2002, tem uma história na defesa dos direitos e no desenvolvimento e inclusão social”, disse Wellington Dias.

Fonte: CCom