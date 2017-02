Wellington Dias nomeia 21 delegados para Polícia Civil

O governador Wellington Dias assinou, nesta segunda-feira (06), a nomeação de novos delegados para a Polícia Civil do Piauí. Os 21 delegados irão compor o efetivo de policias do interior do estado, nos municípios maiores, suprindo a demanda local e das cidades próximas. Os nomeados assinarão o termo de posse durante solenidade que será realizada na próxima segunda-feira (13).

A nomeação dos delegados ocorreu durante o encontro que reuniu os gestores da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Polícia Militar, o Sindicato de Delegados de Polícia Civil de Carreira (Sindepol) e o Sindicato dos Policiais Civis do Piauí (Sinpolpi). Na ocasião, Wellington também assinou autorizações relativas a pautas específicas do servidor público, tais como a igualdade no valor do ticket alimentação dos policiais militares, civis e agentes prisionais, além do reajuste salarial dos policiais que foram promovidos em 2016.

“Fiquei feliz de ver os gestores dessa área também Reunião com o Secretário de Segurança, preocupados com pontos que são de interesse do povo. Questões como melhorias na área da perícia e na infraestrutura das delegacias, aquisição de equipamentos, dentre outros. Os investimentos para a garantia de condições de trabalho estão asseguradas e as ações serão executadas a partir deste mês”, destacou o governador.

Para a presidente do Sindepol, delegada Andreia Magalhães, é preciso aumentar o efetivo e criar o Fundo de Segurança. “Queremos, por meio de concursos públicos, dobrar o número de efetivos nos próximos anos. Também tentaremos criar o Fundo Nacional de Segurança, que foi uma sugestão do governador, e ainda, um fundo local de apoio a projetos e prevenção à violência”, pontuou a delegada.

Fonte: CCOM