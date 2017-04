Wellington Dias lidera disputa para Governo do Piauí

O governador Wellington Dias (PT) lidera com folga a disputa eleitoral para o Governo do Estado em 2018. Segundo pesquisa de intenção de voto estimulada realizada pelo instituto Vox Populi, o governador tem 55% das intenções de voto dos eleitores do Piauí. Em segundo lugar aparece o prefeito da capital, Firmino Filho (PSDB), com 20%. A vantagem de Wellington é de 35 pontos percentuais sobre Firmino.

Em terceiro lugar aparece o ex-prefeito da capital, Silvio Mendes (PP), com 11%. O presidente nacional do Sesi,João Henrique Sousa (PMDB),vem em seguida com 2%. Os eleitores que afirmam que não votariam em nenhum dos candidatos, votariam em branco ou anulariam o voto somam 6%. Já os que não sabem ou preferem não responder são 5%.

FICHA TÉCNICA- A pesquisa foi realizada de 31 de março a 06 de abril com eleitores a partir de 16 anos residentes no Piauí. A amostra é de 1.200 entrevistas aplicadas em 52 municípios de todas as regiões do Estado, obedecendo cotas de sexto, idade, escolaridade e renda. O tamanho da amostra permite uma margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos e um intervalo de confiança de 95%.

Wellington vence com 43% na capital e 59% no interior

O governador Wellington Dias vence a disputa eleitoral tanto na capital como no interior, segundo pesquisa Vox Populi. Em Teresina, o petista aparece com 43% das intenções de voto estimuladas para o Governo do Estado. Já o prefeito Firmino Filho tem 27%. O progressista Silvio Mendes aparece com 21% e o peemedebista João Henrique tem 2%.

Votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos candidatos 7% dos eleitores de Teresina. Os indecisos somam 1%. Já no interior a liderança de Wellington Dias dispara com 59% dos eleitores afirmando que votam na sua reeleição. As intenções de voto em Firmino Filho somam 18%. Já Silvio Mendes fica com 8%. João Henrique permanece com 2%. Os que não votariam em ninguém, anulariam ou votariam em branco somam 6%. Os indecisos são 7%.

68% aprovam Governo Wellington Dias

A maneira como governador Wellington Dias está liderando a gestão do estado é aprovada por 68% dos piauienses, segundo pesquisa do instituto Vox Populi. Os que reprovam sua maneira de governar são 25%. Os que não souberam ou preferiram não responder somam 7%. A maior aprovação do governador está no interior, com 69%. Já na capital o índice é de 67%. Os que desaprovam a administração de Wellington Dias na capital são 28% e no interior somam 24%. Os indecisos na capital são 5% e no interior 7%.

DIREÇÃO CERTA - Para 64% dos eleitores entrevistados pelo instituto Vox Populi o Governo do Estado está indo na direção certa, independente da opinião do eleitor sobre o governador Wellington Dias. Para 25%, a direção da administração está errada e não souberam opinar 11%.

Para 40% dos piauienses, o Piauí está melhorando

O Piauí está melhorando para 40% dos piauienses, segundo pesquisa do instituto Vox Populi. Já para 42%, o Piauí está parado; e para 16% a avaliação é que o estado está piorando. Não souberam ou preferiram não responder, 3%. A avaliação de melhora da situação do estado é mais visível em Teresina, onde 42% veem uma melhora no estado; no interior o índice é de 39%. Já 40% dos moradores de capital veem o estado parado; no interior o índice é de 42%.

Para 15% dos moradores de Teresina, o estado está piorando, no interior o percentual é de 16%. Já 2% não souberam responder na capital e no interior 3%

Dias tem desempenho positivo para 46%

Para 46% dos piauienses, o governador Wellington Dias tem um desempenho positivo até agora à frente do Governo do Estado. É o que aponta pesquisa realizada pelo instituto Vox Populi. Para 34% o desempenho do governador é regular. Os que avaliam o despenho como negativo somam 16%. E os que não souberam ou preferiram não responder são 4%.

Na capital, Wellington tem avaliação positiva de 45% dos eleitores, no interior o índice chega a 47%. Já os eleitores de Teresina que consideram o governo regular são 38% e no interior 33%. A avaliação negativa é menor na capital [14%] que no interior [16%]. E os indecisos somam 3% em Teresina e no interior são 5%.

74% estão satisfeitos em morar no Piauí

A pesquisa do instituto Vox Populi perguntou como os entrevistados se sentem morando no Piauí. Nada menos que 74% se disseram satisfeitos por morar no Piauí. A sensação é de muito satisfeito para 13%. Os que se mostraram insatisfeitos por morar no Piauí somam 11%. Os que estão muito insatisfeitos são 2%.

Entre os que moram em Teresina, 73% estão satisfeitos em habitar na capital piauiense; os que moram no interior a satisfação chega a 75%. Já os que estão muito satisfeitos por morar na capital somam 12% e no interior o índice chega a 13%. A insatisfação é maior entre os moradores de Teresina. 13% estão insatisfeitos por morarem na capital; e no interior são 11%. Exatos 2% estão muito insatisfeitos com a moradia em Teresina, no interior são 1%.

Lula tem 70% para presidente no Estado do Piauí

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com expressiva vantagem a disputa presidencial no Piauí. Segundo pesquisa do instituto Vox Populi, Lula tem 70% de intenções de voto estimuladas no Estado.

Em segundo lugar aparece Marina Silva (Rede) com 7%. Seguida por Aécio Neves (PSDB), Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSC), cada um com 5%. Os que não votariam em nenhum dos candidatos, ou ainda votariam em branco ou anulariam o voto também são 5%. Os eleitores que não souberam ou preferiram não responder somam 3%.

Temer tem desempenho negativo para 67%

Para 67% dos eleitores piauienses, o desempenho do governo do presidente Michel Temer (PMDB) é avaliado como negativo, segun- do pesquisa do instituto Vox Populi. Para 22%, a administração é considerada regular. Já 7% veem o governo como positivo, e preferiram não opinar 4%.

Em Teresina, o presidente Temer tem avaliação positiva de apenas 5% do eleitorado; os que consideram regular são 26% e negativo somam 66%. Os indecisos são 2%. Já no interior piauiense a avaliação positi- va é de 7%; regular atinge 21% e negativo bate 68%. Os indecisos são 4%.

Fonte: Jornal Meio Norte