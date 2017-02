Wellington Dias diz que não tratou sobre mudanças em seu governo

Nesta quarta-feira (15), o governador Wellington Dias participou do Jornal Agora, com transmissão pela TV Costa Norte, diretamente da capital federal para falar sobre a aliança administrativa entre os partidos da base aliada e o PMDB, envolvendo importantes pastas da administração do estado.

O governador destacou que tem mantido diálogo constante com as lideranças dos partidos aliados, mas, ressaltou que em nenhum momento tratou sobre mudanças na administração do estado.

“Sempre tenho dialogado com os líderes, agora em nenhum momento alguém me viu tratar sobre a mudança de A ou de B. Eu fico vendo pela imprensa e fico dizendo ‘meu Deus do céu’. Na hora que eu tomar a decisão de qualquer mudança, seja agora, daqui seis meses, daqui a um ano, enquanto eu estiver no mandato faremos isso através do diálogo e com todo o respeito a população”, disse o governador.

De acordo com Wellington Dias, a reunião que teve com os membros do Partido dos Trabalhadores do estado não teve relação com essas possíveis mudanças.

“Eu fiz uma reunião com a presidenta do partido (Regina Souza), juntamente com a presença de parlamentares que são estaduais e federais e, nesse momento, pelo contrario, nós estivemos ali tratando daquilo que é importante para o estado nesses dois anos, até o ano de 2018. Ou seja, todo um cuidado para não atrasar a folha, garantir os investimentos, trabalhar dentro da legalidade e do outro lado a garantia de que nos possamos fazer um conjunto de investimentos que já estão na nossa carteira”, disse.

Wellington Dias descartou que a não ida do Partido Progressista para a gestão da Secretaria de Saúde não afeta a relação entre as principais lideranças do PT e do PP, o próprio governador e o senador Ciro Nogueira, respectivamente.

“Sempre que a gente vai fazer qualquer mudança a gente faz dialogando e o senador Ciro Nogueira, com quem estive na semana passada, junto com o senador Elmano, tratando de investimentos para o Piauí na área de energia solar, ou seja, na preocupação com o desenvolvimento do estado. O PP é um partido que está integrado com o governo, tem manifestado todo o apoio e ajuda para tratar da liberação de recursos em Brasília e nós vamos continuar juntos trabalhando, tanto para a governança quanto em relação a política”, afirmou o governador.

Fonte: Meio Norte