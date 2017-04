Wellington Dias chega a Parnaíba para cumprir agenda no litoral

O governador Wellington Dias desembarcou no Aeroporto de Parnaíba por volta das 10h30 desta quinta-feira (13) para dar início a agenda que deve cumprir até o próximo sábado no litoral piauiense. Ainda no terminal, ele destacou a ações do governo na região norte do estado.

“Viemos conferir de perto o andamento de obras importantes, como o alargamento da estrada de Ilha Grande do Piauí e também da Pedra do Sal e o terminal turístico de Barra Grande, em Cajueiro da Praia. Tão logo passe o período chuvoso devemos retomar obras de asfaltamento em Parnaíba, disse o governador.

O deputado estadual Zé Hamilton era um dos que aguardavam Dias no saguão do aeroporto. “Semana passada estive com o governador em Teresina e falamos principalmente da situação da ponte Simplício Dias, que necessita de reforma urgente, assim como do Porto das Barcas”, disse o parlamentar.

Também estiveram presentes os ex-prefeito e vice-prefeito de Parnaíba, Florentino Neto e Chagas Fontenele, além do secretário de Turismo do Piauí, Flávio Nogueira Junior, dentre outros políticos e autoridades.

Depois da recepção em Parnaíba, a comitiva deslocou diretamente à Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia. Chegando lá, Wellington viu de perto a estrutura do terminal turístico, que recebeu investimentos de R$ 875 mil e está em fase final de construção.

O governador ficará hospedado na praia da Barra Grande, mas na manhã desta sexta-feira (14) volta a ter compromissos oficiais, quando se desloca às 7h para Ilha Grande do Piauí. Após a visita nas obras de alargamento da PI-116, Wellington Dias fará um passeio ao Delta do Parnaíba.