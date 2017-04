Vivian faz dez eventos por semana e fala de Emilly

É com desenvoltura e segurança que Vivian, a vice-campeã do “BBB17”, fala dos planos para o futuro. Sem tempo para media training, a manauara tira de letra a entrevista e prova que não foi à toa que se formou em Direito e chegou à finalíssima do reality, vencido pela arquirrival Emilly. Aqui fora, ela avisa: quer ser a Maria Vivian, respeitada por crianças e velhinhos. E, é claro, aproveitar todas as oportunidades profissionais que a fama instantânea pode lhe oferecer.

“Agora tenho mais voz. Qualquer coisa que venho a fazer ou falar ganha mais visibilidade. Seja um projeto social ou a divulgação de uma loja. Quero alcançar um público amplo com diferentes faixas etárias”, diz a jovem.

Diferentemente de Emilly, Vivian pensa para falar. Indagada sobre uma possível amizade fora da casa com a gaúcha, ela é sincera: “Até chegamos a conversar, de eu ir conhecer Porto Alegre e ela ir a um show do Jorge e Matheus, de quem sou fã, mas acho que é uma relação mais de respeito, que aprendemos no jogo. Não criamos um elo de amizade e afinidade com ela”.

Com os R$ 150 mil do segundo lugar, Vivian quer reformar a casa da família em Manaus e dar mais conforto a mãe, Vera Lucia, de 60 anos, e ao avô, de 90. Ela ainda é reticente sobre uma mudança para o Rio e tem feito uma média de dez presenças por semana. Nem todas pagas. “O carinho foi muito grande e não cobrei por muitas presenças lá, na minha terra”, entrega.

Longe das câmeras, Vivian e Manoel tiveram o primeiro encontro há dois dias. Num jantar no hotel da bela, eles conversaram, riram e reafirmaram o desejo de continuar juntos, sem rótulo de namoro ainda. “Ele é um príncipe, tem uma intimidade muito grande com Deus, isso valorizo muito. Talvez, por isso, não tenhamos abandonado a possibilidade de estar junto. Tem muito homem por aí preocupado com o gel no cabelo e Manoel não liga para aparência, e sim com quem é de verdade”, declara a ex-BBB.

Fonte: Extra

Fotos: Fábio Guimarães