Vítima de furto qualificado flagra ladrão ao entrar em casa

Ao chegar de um evento científico, uma mulher foi surpreendida com sua casa que havia sido invadida. O susto maior foi se deparar com o autor da invasão e um velho conhecido que já tinha lhe furtado pela terceira. O autor um garoto de 16 anos de idade. O fato aconteceu no início da tarde sábado (27/08) no Bairro Ilha Grande Santa Isabel, em Parnaíba.

Segundo a vítima, a senhora Maria Rodrigues, ao chegar em casa viu a porta aberta e o trinco arrombado. Na oportunidade se deparou com o autor da invasão. A mulher chamou a Polícia Militar e uma guarnição, comandada pelo sargento Marcos, tendo como patrulheiros os cabos Dos Santos e Cordeiro, foi até o local e apreendeu o acusado.

Ela disse que a terceira vez que o garoto invade sua casa para furtar. Desta vez, ela sentiu falta de um aparelho receptor de sinal de TV e uma bicicleta de cor azul. Após averiguações os policiais acharam a bicicleta com uma idosa de mais de 70 anos que tinha comprado. O caso foi levado para a Central de Flagrantes, mas a vítima acabou optando por registrar um Boletim de Ocorrências (BO) e iniciar um processo contra o garoto, ao saber que ele iria ser liberado em instantes, apesar do flagrante.

Por Daniel Santos