Victor contrata empresa americana para limpar sua imagem

Victor Chaves, da dupla com Léo, contratou uma empresa americana para ‘limpar’ sua imagem, após o polêmico caso de agressão contra a esposa, Poliana Bagatini, que veio a público em 24 de fevereiro.

Um produtor musical brasileiro que trabalha nos Estados Unidos foi o responsável por promover o contato do sertanejo com a “Y-BUS”, que fica incumbida de esconder na internet qualquer informação negativa da pessoa.

Segundo o jornal “O Dia”, a empresa responsável pelo site “reputationbrazil.com” é proibida de citar nome de qualquer cliente e não confirmou a prestação de serviço a Victor.

Apesar de ter negado as acusações e a moça, grávida de cinco meses, desmentir posteriormente que tenha sido agredida fisicamente pelo sertanejo, a reputação do cantor já estava manchada e ele chegou perdeu parceiros publicitários e foi retirado da bancada de jurados do “The Voice Kids”, da TV Globo.

