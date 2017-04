Viagens ao interior aumentam com a Semana Santa

Por conta das viagens relacionadas à Semana Santa, as pousadas tem tido uma redução no número de clientes; pois a cultura é a da viagem para a zona rural e para a participação em atividades eclesiais. Estar com a família é ponto alto do período eclesial. Algumas pousadas ficaram vazias em Parnaíba.

Segundo Erismelda Sousa, proprietária de pousada, em anos anteriores houve mais clientes. Disse que a maior clientela é de representantes comerciais; mas também famílias. Esta manhã (13/04) o último cliente saiu da pousada de dona Erismelda. No entanto a expectativa é que haja outros clientes na perspectiva de vir ao litoral quando a cultura é a ida para o interior.

Fotos: Juciê Machado / TV Costa Norte

Por Daniel Santos