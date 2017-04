O espetáculo da grande Via-Sacra de Parnaíba, que este ano ocorrerá unificada, com a junção de todas as Vias-Sacras da cidade, acontecerá no Sábado de Aleluia (15), das 15:00 às 17:00. O evento tem o apoio do prefeito Mão Santa, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Conforme explica o secretário de Cultura, Teófilo Lima, a encenação terá início em frente ao Parnaíba Shopping e seguirá até o local onde ocorreu o Carnaval, na Avenida São Sebastião, próximo à casa de eventos “M Shows”.

O ator global Ricco Lima, que no espetáculo Paixão de Cristo 2015 realizado pela Paróquia de São Sebastião encenou o personagem bíblico Pôncio Pilatos, ao lado da atriz e ex-BBB, Flávia Viana, desta vez estará na pele de Jesus Cristo. A Via-Sacra unificada de Parnaíba ocorrerá no próximo sábado (15).

A unificação do evento religioso deste ano foi proposta pelo prefeito Mão Santa de forma a expandir a atração, a fim de torná-la tão grandiosa ao ponto de ser uma referência em todo o Estado e fora dele. O espetáculo será realizado em conjunto pela Paróquia de São Sebastião, São Francisco da Guarita, São Judas Tadeu e do Carpina.

Fonte: ASCOM PMP