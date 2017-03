Vereador Reinaldo fala de saneamento e anuncia projeto para táxis

O vereador Reinaldo Filho foi o entrevistado desta segunda-feira (27) no Jornal da Costa Norte. Ele falou sobre suas atividades na Câmara de Parnaíba e também ressaltou o trabalho na comissão criada para debater a questão do saneamento básico no município.

Na última sexta-feira, representantes de diversos órgãos e entidades estiveram reunidos na Prefeitura de Parnaíba para discutir sobre a atuação das empresas que limpam fossas sépticas, e que estariam despejando os dejetos em um terreno inadequado no bairro Sabiazal.

Reinaldo citou o exemplo da capital Teresina, onde as empresas utilizam a bacia de tratamento da Agespisa (mediante o pagamento de uma taxa) para fazer o despejo. O vereador acredita que essa seja a forma mais adequada de se resolver o problema.

“Esperamos que aqui em Parnaíba se chegue a esse denominador comum e que a Agespisa comece a receber os resíduos”, disse o vereador, que frisou ainda a necessidade de que a população passe a usar o esgotamento sanitário quando disponível para a residência.

Sobre projetos que possui na Câmara Municipal, Reinaldo afirma que vai começar um amplo debate sobre o funcionamento dos táxis na cidade. O objetivo, segundo ele, é buscar meios de garantir mais eficiência e melhorias aos usuários do sistema de transporte.

“Vamos regulamentar e normatizar a atividade dos táxis. Hoje nós temos muitos táxis cadastrados, mas não vemos nas ruas. O serviço tem deficiências e as algumas pessoas não acreditam porque muitas vezes o taxista não quer nem ligar o taxímetro”, afirma.

O vereador acrescenta que Secretaria de Transportes e o Procon serão acionados, para que todo táxi tenha o selo dos órgãos, com um número de telefone para possíveis reclamações. “O consumidor tem como recorrer para que seja cobrada a taxa devida”, conclui.