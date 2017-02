Vendedores são orientados sobre o carnaval de Parnaíba

Os vendedores ambulantes se reuniram na manhã desta segunda-feira, no auditório do Serviço Social da Indústria, o SESI, no centro de Parnaíba, para tratar do Carnaval da cidade e a organização do evento quanto à participação e a logística. Foram cadastrados 189 vendedores ambulantes que vão atuar durante as festas de carnaval no corredor da folia. As equipes da organização, segurança e saúde, juntamente com os vendedores trataram sobre a estrutura do evento e as deliberações necessárias.

Os vendedores ambulantes credenciados receberam orientação sobre a organização do carnaval de Parnaíba, e ainda puderam apresentar suas dúvidas com a finalidade melhor articular a estrutura por parte da organização da Prefeitura de Parnaíba. A reunião com os vendedores ambulantes, que se cadastraram para atuar nos circuitos do carnaval de Parnaíba, tem por propósito a melhor articulação no comércio.

