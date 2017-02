Vendedor ambulante passa mal ao preparar barraca para o Carnaval

Um vendedor ambulante identificado apenas como Luizinho passou mal na tarde deste sábado (25), na Avenida São Sebastião, enquanto organizava sua barraca para trabalhar durante Carnaval de Parnaíba.

O major Rivelino de Moura, comandante do Corpo de Bombeiros em Parnaíba, estava no local para inspecionar a montagem das estruturas, tendo sido acionado por populares para socorrer a vítima.

Testemunhas informaram que Luizinho havia caído em um poço na localidade da Pedra do Sal, no início do ano, e que desde então vivia com problemas de saúde. O vendedor alegou excesso de trabalho como possível causa do mal estar.

Depois de receber socorro dentro da barraca, ele apresentou sinais de melhora e não chegou a ser encaminhado ao hospital.