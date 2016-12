Vasco faz mistério para anunciar reforço até o Natal

O clima em São Januário é de mistério. Pelo menos para a imprensa e para a torcida do Vasco. A diretoria adota cautela e corre para anunciar um reforço até o fim de semana. Na quinta-feira, Eurico Brandão Miranda, vice de futebol, e Anderson Barros, gerente, deram uma coletiva, mas com poucas pistas.

Algumas situações já estão definidas. Por exemplo, três jogadores já deixaram o clube. São eles: Aislan, Fellype Gabriel e William. Uma revelação feita pelo vice de futebol foi que sete jogadores já foram comunicados que não estão nos planos para 2017. Mas não há possibilidade de eles saírem por venda.

Desses sete, Leandrão está confirmado no Boavista. Os nomes dos outros ainda não foram revelados para a imprensa, mas nos bastidores já circulam quem são os possíveis atletas. Éderson e Junior Dutra, ambos com contrato terminando no meio da temporada que vem (junho e abril, respectivamente) podem sair. Assim como Julio Cesar, Jorge Henrique e Diguinho. Nada é concreto, porém.

Esses três últimos citados têm idade acima de 30 anos, o que pode ter a ver com a afirmação de Euriquinho de que o Vasco vai diminuir a média de idade de seu time – fator que ficou em discussão durante toda a temporada de 2016, e que o dirigente diz saber que é o que a torcida quer.

Além do capitão Rodrigo, que vai permanecer no clube, Nenê e Andrezinho são os mais veteranos. Nessa lista de sete nomes, especulou-se que um dos meias poderia ir embora. Os empresários do camisa 10 e do camisa 7, porém, afirmaram que não conversaram com o Vasco e que os dois devem permanecer para 2017.

Dois jogadores têm renovação bem encaminhada, que serão definidas no início do ano que vem: os volantes Marcelo Mattos e Julio dos Santos. Ambos vão estender o vínculo por mais um ano.

Na busca por reforços, a ênfase é no setor ofensivo. Essa é a prioridade. Três nomes ficaram em evidência: Diego Souza, Luis Fabiano e Kelvin. Euriquinho causou alvoroço nas redes sociais ao responder na coletiva que um dos cinco nomes que estão em negociação já atuou com a camisa do Vasco.

Sobre Diego Souza, é uma situação difícil por ele ter vínculo com o Sport e haver muita multa para rescindir o contrato. Uma hipótese seria o empréstimo, mas o clube do Recife não parece muito disposto a aceitar. É um nome que agrada a diretoria e que tem identificação com a torcida do Vasco.

As conversas com Luis Fabiano podem se estender até janeiro, porque ele precisa resolver pendências com seu antigo clube chinês. Mas a negociação não é simples para o Vasco. Kelvin é um nome que agrada muito o departamento de futebol cruz-Martino, mas sem nada concreto ainda.

As posições procuradas são atacante (talvez dois), meio-campo, volante e lateral-esquerdo. Enquanto a torcida fica na expectativa, o novo departamento de futebol do clube corre para bater o martelo sobre contratações, já que o presidente antecipou que terá um presente de Natal. Será?

Fonte: Globo Esporte