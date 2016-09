Valdeci Cavalcante lança “A Lei Divina e a Consciência” em Parnaíba

O advogado, empresário e presidente da Fecomércio Piauí, Valdeci Cavalcante, lançou sua mais nova obra literária nesta terça-feira (06) em Parnaíba. Intitulado “A Lei Divina e a Consciência”, o livro agrega temas relacionados à consciência, moral, religiões e o espiritismo, dentre outros.

A solenidade de lançamento aconteceu no Teatro do Sesc Avenida, reunindo personalidades de Parnaíba e região. Na ocasião, o escritor e historiador Diderot Mavignier falou sobre como a sociedade recebe a obra de Valdeci. “Contribuí de forma significativa em diversos aspectos do conhecimento”, disse.

O livro, o segundo de Valdeci Cavalcante, já foi lançado em Teresina em agosto e recebeu elogios da crítica. O plano agora é levar a lançamento para outras cidades, como Picos e Floriano. “Todo o valor arrecadado será revertido para obras sociais do Lions Club, Rotary Club e Marçonaria”, explica Valdeci.

Ao ter contato com a obra, leitor se depara com uma explanação sobre as religiões e suas diferentes crenças. Valdeci discorre sobre o judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo e o budismo. O autor fala ainda sobre a consciência humana à luz da Teologia, Filosofia, Psicologia, Neurologia e da Doutrina Espírita.

Mais adiante, Valdeci Cavalcante fala sobre a consciência na perspectiva científica, onde trata sobre o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, destacando os níveis de consciência. Ele cita personalidades bíblicas, históricas e atuais que atingiram o mais alto nível de consciência.