Vacinação contra gripe começa em postos de saúde de Parnaíba

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, mais conhecida como gripe, tem início a partir desta segunda-feira (17), e se estende até o dia 26 de maio, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Parnaíba.

Essa é a 19ª etapa da campanha que anteriormente era conhecida como “Campanha do Idoso”. No entanto, o alcance do projeto se ampliou e agora contempla praticamente toda a família.

Conforme explica do gerente de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Charles Lima, a vacina está disponível para os seguintes grupos prioritários: crianças de 06 meses até menores de 05 anos, gestantes, puérpuras (até 45 dias após o parto), idosos, profissionais de saúde, pessoas com transtornos mentais, portadores de doenças crônicas como diabetes, asma, hipertensão e aqueles que tiveram sequelas graves como Acidente Vascular Cerebral (AVC). A novidade deste ano é a inclusão dos professores no grupo prioritário para receber a vacina.

O Dia D será no sábado, 13 de maio, quando ocorrerá a grande mobilização que possibilitará que aquelas pessoas que estudam ou trabalham durante a semana, também possam se imunizar.

Fonte: ASCOM PMP