Vacina antirrábica está disponível no setor de imunização da Prefeitura

Em virtude de informações relativas à falta de vacina antirrábica em Parnaíba, o gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Charles Lima, esclarece que há uma limitação nacional da medicação, motivo pelo qual a dose não se encontra disponível nas Unidades Básicas de Saúde. No entanto, há lotes do fármaco no setor de imunização da Prefeitura de Parnaíba para aquelas pessoas que realmente necessitem da imunização.

Ao ser mordida por um animal, a pessoa deve ir primeiramente para o Pronto Socorro, que de imediato aplicará o soro antirrábico, que também imuniza o paciente contra uma possível contaminação. Caso a equipe de saúde ateste a necessidade da vacina, o paciente será encaminhado para tomar a dose no setor de imunização da Prefeitura.

O gerente de imunização, Charles Lima, explica que o uso racional visa evitar que a vacina venha a faltar em Parnaíba. “Recebemos essa vacina exclusivamente do Ministério da Saúde e no momento, há uma carência nacional devido à reforma do laboratório. Por isso, centralizamos a aplicação no setor de imunização da prefeitura. Somente ontem atendemos 20 pacientes. Cerca de 60 pessoas afetadas por um animal não precisam tomar a vacina, pois são mordidas por cães domésticos ou que podem ser observados por 10 dias. Nesse caso, não temos a indicação do remédio. O uso racional é para evitar que a mesma se esgote em nosso município”, disse Lima.

Fonte: Ascom PMP