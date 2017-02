Usain Bolt e Simone Biles recebem o Laureus de atletas do ano

O atleta jamaicano Usain Bolt, tricampeão olímpico nos Jogos Olímpicos Rio2016, venceu hoje o Prêmio Laureus para atleta masculino do ano. Ele deixou pra trás Stephen Curry (EUA), Mo Farah (GBR), LeBron James (EUA), Andy Murray (GBR) e Cristiano Ronaldo (POR).

Bolt, de 30 anos, venceu no Rio de Janeiro as finais de 100, 200 e 4×100 metros e disse no final de 2016 que pretende se aposentar depois dos mundiais de 2017, que acontecem em agosto em Londres.

O jamaicano recebeu o prêmio das mãos do norte-americano Michael Johnson, também ele campeão olímpico dos 200 metros, mas na natação. Phelps é o recordista de ouro em olimpíadas com 23 medalhas.

O prêmio para equipe do ano foi para o Chicago Cubs, que venceu a World Series de beisebol depois de um jejum de 108 anos.

A estatueta foi recebida pelo dono do clube, Tom Ricketts, pela mão do antigo atleta e campeão olímpico Edwin Moses.

A premiação ocorreu no Sporting Club Monte Carlo, em Mônaco. A cerimônia consagrou também a ginasta norte-americana e tetra campeã olímpica Simone Biles como atleta feminina do ano. Michael Phelps recebeu o troféu de retorno do ano e Rachel Atherton como atleta de ação do ano.

O campeão do mundo de Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg, conquistou o prêmio revelação, enquanto a equipe de futebol do Leicester conquistou um prêmio especial, de espírito esportivo.

A comitiva de dez atletas refugiados nos Jogos Olímpicos Rio-2016 foi consagrada como inspiração esportiva, enquanto a campeã italiana Beatrice Vio conquistou o de atleta paraolímpica. O momento do ano foi para a equipe de futebol sub-12 do Barcelona, que consolou os rivais japoneses após uma vitória, e ao projeto Waves for Change, pela utilização do esporte para fins sociais. As informações são da Agência Lusa.

Fonte: Esporte ao Minuto