Urnas eletrônicas são preparadas para as Eleições em parnaíba

Faltando menos de duas semanas para a votação, o trabalho de preparação, por parte da Justiça Eleitoral, segue acelerado nos cartórios das 3ª e 4ª Zona, que englobam as cidades de Parnaíba e Ilha Grande do Piauí. Nesta terça-feira (20) foram geradas as mídias dos candidatos, para posterior inserção das informações nas urnas.

Na prática, o processo representa a colocação dos dados (nomes, fotos, números, etc.) de todos aqueles que estão na disputa, tanto para prefeito como para vereador, em um cartão de memória. Em seguida o conteúdo é colocado nas urnas, que são lacradas para que venham a ser distribuídas nos locais de votação, no sábado, dia 1º.

A cidade de Parnaíba terá 290 sessões eleitorais, sete a menos do que no pleito passado. Apesar do aumento no total de eleitores de lá para cá, algumas sessões foram agregadas. São 57 pontos de votação espalhados nas zonas Urbana e Rural, onde mais 98 mil eleitores estarão aptos a comparecer para votar no próximo dia 02 de outubro.