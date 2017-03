Unidades Básicas de Saúde serão revitalizadas e entregues

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Conjunto Colina do Alvorada 1 e Reis Veloso, que foram abandonadas na gestão passada quando já estavam completamente construídas, serão finalizadas e entregues, segundo o que garantiu o secretário de Saúde, Valdir Aragão.

De acordo com o secretário, está em processo de licitação a compra de novos equipamentos e, tão logo seja aprovado, serão adquiridos, além da revitalização dos postos e a contratação dos profissionais para a inauguração.

“Só estamos aguardando o processo de licitação sair para entregarmos mais estas duas unidades para a população, pois muitos estão sendo grandemente afetados pela falta de um posto de saúde perto deles”, afirmou Aragão.

O Posto de Saúde do Colina do Alvorada I, está abandonado há dois anos e encontra-se sucateado após a invasão de vândalos que levaram as pias, extintores de incêndio, além de quebrarem os vidros e picharem o muro e paredes.

Com informações da ASCOM PMP