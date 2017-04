UESPI lança edital para Mestrado em Ensino de Biologia

O Conselho Gestor e a Comissão Nacional de Pós-graduação do PROFBIO – Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional faz saber aos interessados que, no período de 12 de maio a 8 de junho de 2017 estarão abertas as inscrições, exclusivamente pela Internet, para o Exame Nacional de Acesso ao curso. O exame será executado pela Comissão Permanente do Vestibular – COPEVE da Universidade Federal de Minas Gerais -UFMG. Para a Universidade Estadual do Piauí ficarão reservadas 18 vagas.

Só poderá concorrer a uma das vagas o candidato que atender a todos os seguintes requisitos:

a) Ser portador de diploma de curso superior em Ciências Biológicas, Biologia ou Ciências com habilitação em Biologia, devidamente registrado no Ministério da Educação;

b) Ser professor de Biologia do Ensino Médio em Escola da Rede Pública de Ensino do Brasil, regularmente admitido;

c) Estar ministrando aulas de Biologia em qualquer ano do Ensino Médio.

O PROFBIO é um curso semipresencial com oferta simultânea nacional, no âmbito do Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB), conduzindo ao título de Mestre em Ensino de Biologia. As instituições de Ensino Superior que integram a Rede Nacional do PROFBIO são denominadas Instituições Associadas e são responsáveis pela execução do curso. Estas possuem regulamentos próprios que deverão ser observados pelos candidatos. As aulas presenciais do curso serão ministradas em apenas um dia da semana, entre segunda e sábado. A definição deste dia será previamente estabelecida pelo Colegiado de cada Instituição Associada.

Trata-se de um programa de pós-graduação stricto sensu em Ensino de Biologia em Rede Nacional, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(CAPES) do Ministério da Educação. Ele tem como objetivo a qualificação profissional de professores de Biologia em efetivo exercício na Educação Básica, visando a melhoria do desempenho do professor em sala de aula, tanto em termos de conteúdo como em relação às estratégias de facilitação do processo de ensino-aprendizagem da Biologia como uma ciência experimental.

O PROFBIO ofertará um total de 446 vagas distribuídas de acordo com a disponibilidade de cada Instituição Associada, incluindo ou não ações afirmativas de acordo com a legislação pertinente, e listadas no quadro de vagas. Não há garantia de bolsas para os candidatos aprovados e classificados para atendimento das vagas deferidas pelo Conselho Gestor do PROFBIO. Os recursos para concessão de bolsas estão condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC, para essa finalidade, considerando o orçamento vigente.

O candidato classificado deverá estar em efetivo exercício de docência em Biologia, no Ensino Médio na Rede Pública de Ensino do país, enquanto permanecer cursando o PROFBIO. Será exigido do candidato, até o 12º mês de ingresso no curso, a comprovação de proficiência em um idioma estrangeiro (inglês, francês ou espanhol). As instruções específicas sobre o comprovante de proficiência estarão disponíveis no site da Instituição Associada na qual o candidato fará o seu curso ou no site da Sede.

A inscrição deverá ser feita exclusivamente pela internet, na página eletrônica da COPEVE, no período de 12 de maio de 2017 até as 17h (horário oficial de Brasília) do dia 8 de junhode 2017. A taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais).

Confira o EDITAL

Fonte: CCOM