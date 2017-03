Uespi divulga convocação da Lista de Espera do SiSU

A Universidade Estadual do Piauí, por meio da Pró-reitoria de Ensino e Graduação (Preg), divulga primeira convocação para matrícula institucional relativo ao preenchimento das 1.986 vagas remanescentes, de candidatos que efetuaram a confirmação presencial de interesse na vaga para ingresso na Uespi, por meio do Sistema de Seleção Unificada-SISU 2017.

O candidato selecionado deve comparecer ao campus para o qual foi aprovado, no período de 29 a 31 de março, das 8h às 13h.Para realização da matrícula institucional é obrigatório a presença do candidato ou de um representante legal conforme as exigências do edital 005/2017, portando os seguintes documentos:

Candidatos para Ampla Concorrência (AC)

Ficha de Cadastro Discente/Matrícula preenchida e impressa disponível sítio eletrônico para matrículas

1 (uma) fotografia 3×4 recente;

ORIGINAIS E CÓPIAS (sem necessidade de autenticação em cartório) dos seguintes documentos:



Cédula de Identidade (RG);

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF com código de controle do comprovante obtida no site da Fazenda

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (Técnico de Nível Médio, 2º Grau,Magistério ou Educação de Jovens e Adultos) autenticado pela Secretaria de Educação ou Certidão de Conclusão do Ensino Médio expedida pela Direção da Escola e assinada pelo Diretor;

Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);

Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral maiores de 18 anos.

Candidatos para Ações Afirmativas (AF)

Ficha de Cadastro Discente/Matrícula preenchida e impressa disponível no sítio eletrônico para matrículas

1 (uma) fotografia 3×4 recente;

ORIGINAIS E CÓPIAS (sem necessidade de autenticação em cartório) dos seguintes documentos:

Cédula de Identidade;

CPF – Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF com código de controle do comprovante obtida no site da Fazenda

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (Técnico de Nível Médio, 2º Grau, Magistério ou Educação de Jovens e Adultos) autenticado pela Secretaria de Educação ou Certidão de Conclusão do Ensino Médio expedida pela Direção da Escola e assinada pelo Diretor;

Histórico Escolar do Ensino Fundamental comprovando ter estudado integral e exclusivamente em Escola Pública;

Histórico Escolar do Ensino Médio comprovando ter estudado integral e exclusivamente em Escola Pública. O candidato selecionado que comprovar a conclusão do Ensino Médio através de Certificado de Conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato da matrícula a declaração que consta no ANEXO II.

Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);

Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral

Confira o edital e a lista de espera

Fonte: CCOM