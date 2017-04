Três presos escapam da Central de Flagrantes de Parnaíba

Três detentos escaparam da cela 08 da Central de Flagrantes de Parnaíba na tarde deste domingo (09). Os fugitivos são: Rony Robert Lima Silva (roubo majorado), Alex Vieira do Nascimento (furto) e Rafael de Sousa Rocha (roubo majorado).

O portão da cela foi aberto sem arrombamento e o cadeado permaneceu intacto. Na sequencia, os presos conseguiram passar pelo portão grande do corredor forçaram outro portão que dá acesso ao pátio para banho de sol, localizado do lado esquerdo do xadrez.

Já no portão de acesso ao pátio, último obstáculo para a fuga, uma base da barra de ferro foi rompida e o cadeado sacado fora, como mostra a imagem.

A parede foi escalada dando acesso ao lado de fora da delegacia. Até o fechamento desta matéria nenhum fugitivo tinha sido recapturado. Rafael de Sousa Rocha foi preso no domingo, mesmo dia em que fugiu.

Com informações e fotos do Portal do Catita