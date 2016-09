TRE-PI instala a Comissão de Auditoria da Votação Paralela

Foi instalada, na manhã desta quinta-feira (08), no gabinete da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), a Comissão de Auditoria da Votação Paralela para as eleições 2016. Na ocasião, estiveram presentes o presidente do TRE-PI, Desembargador Joaquim Santana, juízes e secretários do TRE-PI e os membros da Comissão.



O Desembargador Joaquim Santana ressaltou a importância da votação paralela para a comprovação da lisura das eleições. “Esse teste é exatamente para comprovar que a urna eletrônica está indo bem e, se houver qualquer irregularidade, ela vai aparecer”. Sobre a segurança da urna eletrônica, Joaquim Santana fez um apelo à imprensa local para que dê maior notoriedade aos testes promovidos pela Justiça Eleitoral. “Faço um apelo para que os veículos de comunicação divulguem mais ainda a votação paralela, pois sempre há questionamentos sobre a segurança da urna e esse teste de funcionamento é como uma ‘prova de fogo’.”



A Comissão de Auditoria da Votação Paralela é presidida pela Dra. Maria Luíza de Moura Mello Freitas, juíza de direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude, do Fórum Cível e Criminal de Teresina. Ela agradeceu a confiança do TRE-PI e falou sobre a atuação da Comissão. “Vamos permanecer nesta fiscalização 24 horas por dia, desde agora, momento de sua instalação, até o dia da eleição. No dia 01 de outubro sortearemos uma urna da capital e duas do interior para realizarmos a auditoria e demonstrarmos à população a lisura do processo eletrônico de votação.



Integrará também a Comissão, o promotor de justiça Dr. Antônio Rodrigues de Moura, titular da 97ª zona eleitoral, que representará o Ministério Público Eleitoral (MPE). “O MPE não poderia deixar de estar presente neste momento. Atuaremos junto à Comissão com o intuito de mostrar à sociedade que a urna é segura e que o resultado é legítimo”, pontuou.



Além da juíza de direito Dra. Maria Luíza de Moura e do promotor de justiça, Dr. Antônio Rodrigues de Moura, a Comissão de Auditoria conta com a participação de cinco Analistas Judiciários do TRE-PI: Marcelo Régis de Vasconcelos, da Corregedoria Regional Eleitoral; Leonardo Saraiva, da Secretaria de Tecnologia da Informação; Wallery Giscard Desten, da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças; Gilberto Guedes, da Secretaria Judiciária, e Ana Régya Leal, da Secretaria de Gestão de Pessoas.

