Trânsito lento marca chegada de turistas ao litoral do Piauí

A movimentação rumo ao litoral do Piauí está intensa, especificamente na BR-343, rumo ao município de Luís Correia, por conta dos turistas que estão chegando. São esperados em tono de 100 mil turistas que no início da tarde deste sábado (25/02) começaram a chegar ao litoral do Piauí.

No trecho entre as concessionárias de veículos até a faculdade Maurício de Nassau o congestionamento ficou intenso, inclusive na Avenida Francisca Borges, que corta a BR-343 rumo ao aeroporto. Já no município de Luís Correia, a movimentação já estava ficando intensa no final da manhã no perímetro urbano.

Por Daniel Santos