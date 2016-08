Top Bar Refaeli mostra ótima forma de biquíni 3 semanas após dar à luz

Modelo, que se tornou mãe no último dia 11, provou que já está com corpo em dia após gravidez.

Bar Rafaeli colocou o corpão ao ar livre de biquíni para mostrar que está com as curvas em ótima forma após sua primeira gravidez. Ela, que deu à luz a pequena Liv no dia 11 de agosto, curtiu um dia de praia e roubou a cena.

Apenas três semanas depois do parto, ela exibiu a barriga lisinha com um modelito preto comportado. Bar Refaeli, ex de Leonardo DiCaprio, é casada com o bilionário israelita Adi Ezra.

Compare a top israelense na reta final da gravidez e três semanas depois do parto:

Fonte: Revista Quem