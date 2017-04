Conforme disposto na Resolução Nº 47, de 15 de dezembro de 2016, os prazos processuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) estarão suspensos na Semana Santa, nos dias entre quinta-feira (13/04) e o Domingo de Páscoa (16/04).

A referida Resolução também disciplina que não haverá expediente forense na Justiça estadual de 1º e 2º grau nos dias citados (quinta-feira (13/04) e o Domingo de Páscoa (16/04).

CONFIRA A RESOLUÇÃO

Fonte: ASCOM TJ-PI