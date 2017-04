TJ-PI homologará acordo entre Estado e vítima de Algodões

Nesta sexta-feira (07/04) o Tribunal de Justiça do Piauí (TJ) homologará o acordo de R$ 60.000.000.00 (sessenta milhões) entre Estado do Piauí e as vítimas da tragédia de Algodões, ocorrida em 2009.

Pelos termos do acordo proposto pelo Desembargador Brandão de Carvalho, que conduziu o processo de negociação, o valor será a pago em 30 meses. “A informação da celebração do acordo foi nos termos propostos por mim. Ontem o Procurador do Estado Kildare Rone me telefonou informando sobre o acordo, que será homologado judicialmente amanhã, às 10h, em meu gabinete no TJ-PI”, explicou o Desembargador Brandão de Carvalho.

Fonte: Setor de Imprensa TJ/PI