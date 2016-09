Timon e 4 de Julho empatam, Bode vence o Ferrim e assume liderança

A rodada dupla no Lindolfo Monteiro não foi de jogos muito emocionantes, mas movimentou a tabela da Série B do Piauiense na tarde/noite deste sábado. Teve favorito que não conseguiu buscar a vitória e teve time que, quando parecia se contentar com o placar zerado, surpreendeu nos minutos finais e assumiu a liderança da competição.

A primeira partida do dia foi disputada entre Timon e 4 de Julho. Em um primeiro tempo morno, o gol só saiu após uma falha de goleiro Alysson, que saiu jogando errado e a bola ficou com Ranielson, que apenas tocou por cobertura e marcou um belo gol. Mas as mudanças feitas no intervalo pelo time de Piripiri mudaram os rumos da partida. Maycon e Jeorge entraram no lugar de Robinho e Jessuí, respectivamente, e especialmente o primeiro fez a diferença.

Maycon passou a comandar a armação de jogadas no meio de campo ao lado de Cleitinho e foi da parceria entre os dois que veio o gol de empate. Aos 20 minutos, Cleitinho levantou bola na medida para Maycon, que da entrada da pequena área teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes e empatar. Depois o volante Zuza foi expulso, gerando bastante reclamação. Com um a mais, o Colorado ainda pressionou, mas não conseguiu a virada, assim como o Timon assustou duas vezes com Ranielson, em uma delas reclamando de um pênalti não marcado, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

O segundo jogo da rodada dupla foi entre Comercial-PI e o então líder Ferroviário-PI. Jogando fora de casa, o time de Parnaíba armou uma retranca tentando arrancar um pontinho em Teresina, enquanto o Bode não mostrava qualidade suficiente para furar o bloqueio. Dentro de campo, na maior parte do jogo o que se viu foi uma apresentação monótona, movimentada mais pelas expulsões, uma de cada lado.

Ainda no começo da segunda etapa, Allan Rosário deixou o gramado após levar o segundo cartão amarelo por cometer falta dura. Mais perto do fim da partida, foi a vez de Isael, do Ferroviário-PI derrubar Rhuann que avançava em contra-ataque e também sofrer o segundo amarelo e ir mais cedo para o chuveiro. Emoção com futebol e gols, só nos cinco minutos finais.

Rhuann abriu o placar aos 43 minutos, aproveitando jogada vindo da direita e completando para o gol de dentro da área. Já nos acréscimos, o mesmo Rhuann invadiu a área em contra-ataque rápido e foi derrubado pelo goleiro, que ainda levou o cartão amarelo. Ele mesmo foi para a cobrança e deu números finais para a partida, com a vitória do Comercial-PI por 2 a 0.

Com os resultados da segunda rodada, houve mudança na ponta da Série B do Piauiense, com o Comercial-PI assumindo a liderança com 4 pontos, deixando o Ferroviário-PI, que estacionou nos 3, em segundo. A tabela é completada por 4 de Julho em terceiro com dois pontos e Timon na lanterna com apenas 1.

Na rodada seguinte, que acontece no próximo sábado, o Ferroviário-PI recebe o 4 de Julho em Parnaíba, no estádio Pedro Alelaf, enquanto o Timon joga novamente no Lindolfo Monteiro, em Teresina, recebendo o Comercial-PI.

