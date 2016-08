Thiago Braz revela que lesão quase o tirou do esporte

No ‘Programa do Jô’, o medalhista também conta que seu objetivo é saltar 6,20m.

Dono de uma medalha de ouro na Olimpíada Rio 2016 e detentor do recorde olímpico no salto com vara masculino, com 6,03m, Thiago Braz quase precisou abandonar o esporte por causa de uma lesão no punho. “Coloquei um pino e tive que ficar dois meses parado com o risco de não poder voltar a saltar”, contou no Programa do Jô. Segundo o medalhista, essa foi uma das piores fases de sua carreira. “Foi uma recuperação difícil. Eu passei por uma fase psicológica bem ruim, até chorava no chuveiro ao me imaginar fora das pistas”, confessou.

Apesar de revelar esse drama pelo qual passou, a entrevista foi leve e Jô Soares não se conteve e divertiu o público com piadas sobre o esporte. “Coloco a medalha em você?”, perguntou Thiago. “Não… Não salto com vara há muitos anos”, brincou o apresentador, que arrancou muitas risadas da plateia, que levou tudo na esportiva.

Ao querer saber qual era o momento mais tenso durante a prova, mais risadas. “Sabe aquele buraco que a gente coloca a vara? O maior medo que a gente tem é errar aquele buraco, errar o salto desde ali”, contou o medalhista de ouro, aos risos. E completou: “Mas o momento de sucesso é quando você passa a barra por cima e cai. Aí você sente o voo”, explicou o campeão.

Thiago ainda comentou como estava o clima entre ele e o francês Renaud Lavillenie, o medalhista de prata da prova que reclamou das vaias que recebeu da torcida brasileira, antes da final olímpica. “Nesse ano a gente quase não se falou, mas depois de pegar a medalha a gente voltou a conversar e parece que nós nos tranquilizamos.”

Recuperado da lesão e com uma medalha de ouro no peito, Thiago Braz já projeta voos mais altos no futuro. “O meu técnico quer que eu salte 6,20m, que é um pouco mais do que eu saltei no Rio”, comentou. O atleta brasileiro ainda esclareceu que não tentou melhorar a sua marca depois de garantir a vitória nos Jogos do Rio, porque já estava satisfeito com seu desempenho. “Eu e meu treinador conversamos e decidimos parar, porque já estava com o dever cumprido.”

Fonte: Gshow