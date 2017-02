Thais Bianca: ‘Minha fantasia se chama ‘Delícia de Brigadeiro’

Thais Bianca ganhou dez quilos de um ano para cá, mas se sente mais bonita agora. Aliás, “bonita” é eufemismo. “Estou mais gostosa. Fica mais fácil manter o corpo assim e estou gostando. Também gostava de ser mais definida, só que são fases”, diz ela, que agora está com 64 kg. “Depois do carnaval do ano passado, fiquei dois meses só na farra, numa fase rebelde, comendo MC Donald´s duas vezes por dia. Eu precisava extravasar as angústias”, admite ela.

A ex-panicat é musa da escola de samba paulistana Rosas de Ouro há quatro anos. Mas desta vez ela quer dar o que falar no bom sentido. Ano passado, Thais desfilou com um traje feito às pressas, diferente do que ela tinha combinado. “Não me atrapalhou, mas posso ter atrapalhado a escola. Se você não se sente bem, não consegue dar o seu melhor. Mas este ano vou me dedicar à escola, tentar fazer o meu melhor como sempre. E estarei muito mais gostosa”, avisa.

Este ano, a Rosas de Ouro vai falar sobre banquetes e convívio à mesa com o samba-enredo “Convivium – sente-se à mesa e saboreie”. A fantasia de Thais se chama “Delícia de Brigadeiro”. “Vou ser uma delícia mesmo”, diverte-se ela.

Aos 28 anos, Thais já está pensando no fim da carreira de modelo e investindo no seu lado de empresária. Ela abriu uma clínica de estética em novembro do ano passado e promete mostrar na avenida o resultado dos tratamentos que tem feito. “Sou formada em estética e sempre fui paga para ir a clínicas, então resolvi ser minha própria garota-propaganda. Já estou ficando velhinha e preciso pensar no meu futuro. Pretendo abrir outra clínica ainda este ano”.

Apesar da crise, Thais não tem do que reclamar do movimento da freguesia. “Às vezes ligo lá e não tem horário nem para mim. Não costumo atender as clientes, mas se precisar a gente atende, sim! Mulher para se cuidar não tem crise, ela deixa de comer, mas não dispensa a drenagem linfática”.

Solteira há um ano, Thais diz que não faz a linha “solteira sim, sozinha nunca”. “Sozinha às vezes é bom, viu? Não sou dessas de sozinha nunca. Antes só do que mal acompanhada. Hoje em dia tenho preguiça de pegar na balada. Ou a pessoa tem que acrescentar pra valer ou prefiro ficar sozinha”.

Fonte: Ego