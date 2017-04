TG 10-012 participa da reforma da nova Biblioteca Municipal

Recrutas do TG 10-012 participaram na manhã desta terça-feira (18), das obras de reforma da Escola Senador Alberto Silva, que passará a ser, a nova Biblioteca Pública Municipal.

Os militares ajudaram na mudança de diversas caixas com arquivos que estavam sendo guardados no prédio. A Escola Municipal Senador Alberto Silva nos últimos anos servia de depósito para documentos de diversas secretarias municipais e, paralelo a isso as salas eram destinadas para o programa de EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Ao iniciar o processo de reordenação escolar, uma das metas do Secretário de Educação Roger Jacob, era a de aproveitar em sua totalidade os prédios públicos utilizados pela SEDUC para efetivamente beneficiar a população com atividades relacionadas à Educação.

Com isso, prédios que estavam subutilizados como depósitos serão transformados em locais para práticas escolares, ou para atividades educacionais voltadas à comunidade.

Roger Jacob esteve pessoalmente nesta manhã acompanhando o início das obras de reforma e adaptação do prédio, originalmente construído com material de refugo da antiga linha ferroviária que ligava Parnaíba à Luís Correia e ao restante do Piauí.

Fonte: ASCOM PMP