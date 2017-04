Terminal Rodoviário teve crescimento de 30% em viagens

A movimentação no Terminal Rodoviário de Parnaíba deverá ter um aumento de 30% na quantidade de passageiros por conta do feriadão da Semana Santa, segundo a coordenação da Estação Rodoviária. Pela manhã desta quinta-feira (13/04), muitas pessoas seguem rumo à zona rural ou para casa de familiares ou para prestigiar eventos eclesiais próprios do turismo religioso e da tradição cristã.

A Daniele Brito, que estava pronta para o embarque, falou que sua viagem se destina a estar junto à família que em poucas vezes vê. A Tatiana Teles disse que vai ao interior para estar com seus tios e aproveitar o momento próprio da Semana Santa. Francisco Tribusana, coordenador do Terminal Rodoviário de Parnaíba, disse que a maioria das pessoas no litoral procura interior dos estados do Piauí, Ceará e Maranhão.

Fotos: Juciê Machado/ Reprodução TV Costa Norte

Por Daniel Santos