Teófilo Lima explica planejamento para o Carnaval 2017

O superintendente municipal de Cultura, Teófilo Lima, foi o entrevistado desta sexta-feira (10) no Jornal da Costa Norte. Na ocasião, foi apresentado público o planejamento para o Carnaval 2017 em Parnaíba, cujo início é marcado pelo concurso para escolha das Majestades: Rei Momo, Rainha e Miss Gay.

“Pelo menos 10 pessoas se cadastraram para participar. Este ano, infelizmente, não vamos ter mais que as três escolas de samba que já participam. Algumas outras escolas passaram para pegar a ficha de inscrição, mas acabaram não confirmando. A gente entende, porque assumimos em cima dessa grande festa”, disse.

Teófilo explicou que planeja antecipar para o segundo semestre do ano o período de inscrições para o carnaval do ano seguinte. Segundo ele, desta forma seria possível ter mais tempo para se trabalhar. “A escola poderia receber incentivo da prefeitura para que se integre mais a sua comunidade. Deixaria a festa mais bonita e criativa”, pontuou.

Sobre a programação, o superintendente disse que serão 04 dias de festa na Avenida São Sebastião, a partir do sábado. “No domingo teremos o desfile das escolas e na terça o concurso dos blocos e o desfile da escola campeã. Mas todos os dia teremos a participação dos blocos alternativo fazendo o arrastão”, afirmou.

Outra novidade é o fato de que a avenida terá um circuito fechado, que segundo Teófilo, deve garantir mais segurança ao evento. Além disso, também haverá carnaval no Porto das Barcas. “Um carnaval de época, das marchinhas, do frevo, samba choro. Todos os dias começando as 17 horas. O parnaibano e o turista poderão escolher”, completa.