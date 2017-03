Temporal causa alagamentos e destruição em Parnaíba

Os moradores da Rua Oeste, na região conhecida como piscinão do bairro Piauí, convivem com o problema dos alagamentos há vários anos. A forte chuva que começou na noite desta quinta-feira (16) – permanecendo durante toda a madrugada – voltou a causar transtornos e deixou pelo menos oito famílias temporariamente desalojadas.

Dona Maria Andrade não precisou sair de casa, mas também não conseguiu dormir. Para ela, o início da chuva é a hora de suspender os móveis para evitar o contato com a água que entra em sua residência. Mas ela não foi a única a sofrer com os efeitos da chuvarada que caiu em Parnaíba durante várias horas seguidas.

Pela manhã, moradores das áreas atingidas estavam nas portas das casas esperando o nível da água baixar. Enquanto isso, ciclistas cruzavam as ruas alagadas mesmo com água próximo da cintura. As bombas de escoamento não foram capazes de evitar o problema e o volume da chuva foi tão grande que chegou a derrubar muros.

Os alagamentos não são o único motivo de preocupação. A chuva casou destruição em muitos pontos da cidade. No cruzamento entre as ruas José Bonifácio e Madeira Brandão, bairro Nossa Senhora de Fátima, uma cratera se abriu no local onde antes havia um bueiro. Os bairros São José e Nossa Senhora do Carmo também registraram problemas.

A Avenida São Sebastião, um dos principais corredores de tráfego da cidade, foi fortemente atingida pela forte chuva, o que fez com que parte do asfalto acabasse arrancado pela enxurrada. A previsão do tempo aponta a probabilidade de mais chuva para esta sexta-feira. Os temporais só devem começar a perder força a partir do sábado.