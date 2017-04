TCE usará aplicativo para ampliar controle da gestão pública

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) e a Controladoria-Geral do Estado do Piauí (CGE) assinaram nesta segunda-feira (03) um Termo de Cooperação Técnica para uso compartilhado do aplicativo “Gestão Transparente”. Desenvolvido pela CGE em parceria com a Universidade Estadual do Piauí (Uespi), o aplicativo recebe informações, denúncias, críticas e sugestões da população sobre os serviços prestados pelos órgãos da administração pública do estado e dos municípios.

Por meio do “Gestão Transparente”, o TCE-PI terá acesso a informações e denúncias do cidadão sobre as administrações municipais. A partir dessas informações, adotará as medidas necessárias. A assinatura do termo ocorreu durante reunião do presidente do TCE-PI, conselheiro Olavo Rebelo, e a ouvidora do TCE-PI, conselheira Waltânia Alvarenga, com o controlador-geral do Estado, Nuno Cauê Bernardes. Também participaram o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Plínio Valente, e o controlador governamental Márcio Barros.

Nuno Bernardes disse que o aplicativo foi desenvolvido para divulgar informações do governo e receber as demandas dos cidadãos sobre serviços, obras e outras realizações do Estado. A finalidade, explicou, é estreitar os laços entre a população e o Governo do Estado, por meio de interação via dispositivos móveis, permitindo ao cidadão enviar elogios, sugestões, críticas e denúncias. Por meio do aplicativo, o cidadão pode ainda acompanhar notícias do governo e consultar dados financeiros e administrativos.

“A parceria com o TCE-PI vai permitir que as denúncias e outras demandas referentes aos municípios também sejam atendidas e apuradas, já que a jurisdição da CGE inclui apenas os órgãos estaduais”, explicou ele. A ouvidora do TCE-PI, conselheira Waltânia Alvarenga, disse que a Ouvidoria recebe muitas informações, reclamações e denúncias das gestões municipais. “O aplicativo vai reforçar esse canal de interação do cidadão com o TCE-PI. As informações e denúncias serão recebidas, analisadas e adotadas as providências cabíveis para que possamos dar respostas efetivas ao cidadão”, explicou.

Fonte: Meio Norte