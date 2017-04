Taxista é esfaqueado até a morte em Parnaíba

O taxista Benevaldo de Sousa e Sousa, 72 anos, conhecido “Beneval”, foi assassinado em pleno serviço por volta das 16hs desta quarta-feira (05/04) na Avenida São Sebastião, Bairro Pindorama, em Parnaíba, mais precisamente em frente ao campus da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Segundo o sargento Rafael Gonçalves, um homem identificado como Airton Santos informou para a Polícia Militar que viu um taxista estava dentro do seu veículo sangrando muito. Os policiais militares do Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN) chegaram o local e em seguida o SAMU que prestou socorro à vítima; mas que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o taxista Francisco Chagas, um amigo de profissão informou que dois jovens procuraram pelo serviço, mas que não podia fazer a corrida, pois era da área dos taxistas da Praça da Graça. Benevaldo foi indicado e momentos depois o assassinato, provavelmente latrocínio.

Segundo o perito criminal Fausto Vasconcelos, o taxista foi ferido com várias perfurações de faca e o objeto do crime estava dentro do veículo. O taxista Benevaldo, que tem endereço na Rua Madeira Brandão no Bairro de Fátima, estava caído no bando de passageiro. O veículo é um Fiat/Siena Essence, modelo 2016, de cor branca, placas de Parnaíba (PI). O corpo foi removido para o IML de Parnaíba.

Fotos: Pablo Portugal / Reprodução TV Costa Norte

Por Daniel Santos