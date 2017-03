Tati e Ana Paula Minerato desfilam bumbuns ‘perfeitos’ em Cancún

Depois de desfilarem pela Gaviões da Fiel no Carnaval, Tati Minerato e Ana Paula Minerato estão passando alguns dias de férias em Cancún, no México. As irmãs estão na cidade para curtir o Spring Break Oficial, festa badalada que acontece em diversas casas noturnas.

Tati e Ana Paula aproveitaram ainda a viagem para colocar o bronzeado em dia, além de exibirem seus corpos malhados e seus bumbuns ‘perfeitos’ pelas praias e piscina do hotel em que estão hospedadas.

“Estamos adorando a viagem, era um sonho estar em um lugar tão lindo como este, conhecer um novo país, com pessoas diferentes. É realmente mágico”, disse Ana Paula.

Fonte: Ego