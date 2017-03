SSP realiza Plenária para construir Plano Estadual de Segurança

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí em parceria com a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e a Secretaria de Governo (SEGOV) realiza nesta quarta-feira (22), em Teresina, o Diálogos Territoriais: Segurança, participação e desenvolvimento sustentável do Território de Desenvolvimento Entre Rios. O encontro faz parte das atividades previstas para a elaboração do Plano Estadual de Segurança Pública do Piauí.

O evento tem o objetivo de debater e construir de forma participativa o Plano Estadual de Segurança Pública, as estratégias de participação social, os Objetivos dos Desenvolvimentos Sustentáveis (ODS) e fortalecer os Conselhos Territoriais de Desenvolvimento.

Participam dos Diálogos Territoriais representantes das Organizações da Sociedade Civil; Órgãos Públicos estaduais e municipais; Corporações da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros; Conselhos Territoriais e Setoriais.

O Território Entre Rios compreende os municípios: José de Freitas, Lagoa Alegre, Miguel Alves, União, Altos, Coivaras, Ato Longá, Novo Santo Antônio, Beneditinos, Pau Darco, Demerval Lobão, Curralinhos, Monsenhor Gil, Miguel Leão, Barro Duro, Olho Dágua, Passagem Franca, Hugo Napoleão, Agricolândia, Lagoinha do Piauí, Água Branca, São Pedro, São Gonçalo, Santo Antônio dos Milagres, Angical, Jardim do Mulato, Regeneração, Amarante, Palmeirais e Nazária.

As plenárias devem acontecer em todo o Estado do Piauí, segue o calendário com datas previstas para os próximos Diálogos Territoriais.

Dia 28/03/2017 – Território Vale do Sambito – Sede: Valença

Dia 31/03/2017 – Território Vale dos Rios Piauí e Itaueiras – Sede: Floriano

Dia 04/04/2017 – Território Serra da Capivara – Sede: São Raimundo Nonato

Dia 05/04/2017 – Território Vale do Rio Canindé – Sede: Oeiras

Dia 18/04/2017 – Território Cocais – Sede: Esperantina

Dia 20/04/2017 – Território Planície Litorânea – Sede: Parnaíba

Dia 25/04/2017 – Território Guaribas – Sede: Picos

Dia 26/04/2017 – Território Vale do Itaim – Sede: Paulistana

Dia 03/05/2017 – Território Chapada das Mangabeiras – Sede: Bom Jesus

Dia 05/05/2017 – Território Alto Parnaíba – Sede: Uruçuí

Dia 10/05/2017 – Território Carnaubais – Sede: Castelo do Piauí

Fonte: ASCOM