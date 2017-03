SSP realiza maior compra de armas na história do Piauí

O secretário de Segurança, Capitão Fábio Abreu, está em Brasília buscando a liberação de equipamentos para as instituições de segurança pública no Estado. Eles fazem parte da maior compra de armas realizada pela SSP-PI em toda sua história, um investimento de R$ 2.110.777,80. Além disso, o secretário busca a liberação do Exército para aquisição das melhores pistolas do mundo.

“Chegaram 700 novas pistolas, 12 espingardas calibre 12, 10 fuzis 556 e 12 metralhadoras. Nosso objetivo é antecipar liberação para fazer entrega oficial aos nossos policiais. Amanhã terei audiência com o general responsável pelas importações e exportações de material bélico em para que autorize compra de pistolas Glock, as melhores do mundo. Nossos policiais merecem”, informou o secretário.

Fábio Abreu disse ainda que essas armas serão disponibilizadas principalmente aos policiais que trabalham no interior do Estado. Concluiu afirmando que tem objetivo de cada vez mais garantir melhores condições de trabalho para as forças de segurança com equipamentos e estrutura.

“Na segurança pública não se admite que tenhamos única e exclusiva responsabilidade do Estado. Temos apoio do governador, mas temos limitações e precisamos esse apoio também em Brasília, do Governo Federal. Nosso objetivo é fortalecer o trabalho policial e proporcional ao cidadão direito de ir e vir”, asseverou.

Fábio Abreu concluiu dizendo que em sua estada em Brasília também irá em busca da liberação de suas emendas parlamentares para áreas como saúde e infraestrutura, mas principalmente para segurança pública.

Fonte: CCOM