Spider pede respeito após ter vitória contestada

Depois de ter a sua vitória sobre Derek Brunson contestada por alguns especialistas, fãs e até mesmo pelo presidente do UFC, Dana White, Anderson Silva postou um desabafo nas redes sociais.

No texto, publicado em português e inglês no Instagram, Spider relembra alguns feitos de sua carreira e pede respeito.

Confira na íntegra:

“Hoje em dia é fácil dizer que a luta é minha raiz, tá chovendo de gente que fala de luta e não sabe o que diz. Por isso, quando subir no octógono, procure primeiro saber quem eu sou, respeite quem chegou onde eu cheguei. Eu cheguei muito bem, sem desrespeitar a ninguém, com muita luta e orgulho no peito.

.

Então, você que fala demais, procure saber primeiro quem eu sou e o que fiz nesse esporte.

.

Muitos me acham arrogante e prepotente? Posso ser sim e muito mais, não porque fui considerado o melhor lutador peso-por-peso do mundo. Não, não, é pelos meus feitos, é pelo que eu realmente fiz por esse esporte. Quebrei barreiras por todos os cantos do mundo por onde eu lutei, Pride, Shooto, Meca e outros eventos que esses falastrões nunca ouviram falar e não sabem como é. Sou de uma época diferente, quando não tinha limite de peso e nem de tempo. Eu realmente lutava por paixão, não por dinheiro ou fama. Falastrões e lutadores frustrados que lerem esse texto, posso ser arrogante, prepotente e muito mais que isso, sou Anderson Silva, quem fez e faz diferença no esporte.

Não tenho medo e não fujo de luta, defendi o cinturão por 10 anos, nenhum dos últimos campeões conseguiu defender por mais de 3 lutas.

.

Então fica meu agradecimento a todos que gostam de mim e os que não gostam, terão que aceitar que Anderson da Silva, é um fato e não tem como mudar. Sou o melhor do mundo sim! Pra alegria de muitos e tristeza de outros.

Só posso dizer que logo nos vemos nos octógonos da vida”.

Fonte: SporTv