Solange Almeida se despede da banda Aviões do Forró

Depois de 14 anos a frente do ‘Aviões do Forró’, Solange Almeida vai deixar a banda que lhe tornou conhecida em todo o Brasil. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira, 22, pela assessoria de imprensa da artista. Xand, que fazia dupla com ela, agora vai assumir os vocais sozinho.

Há algum tempo já se especulava a saída de Solange, que já até fez alguns trabalhos solos. A cantora vai seguir com a banda até o carnaval. O último show já tem data e local: Dia 28 de fevereiro, no Piauí, no carnaval Euphoria, o maior e o melhor carnaval do estado. Depois disso, Sol começará sua carreira solo.

A cantora já tem até data de seu mais novo DVD marcado, será no dia 8 de fevereiro. E sua música de trabalho já está lançada na internet: ‘Duas e 23′.

“A gente tem o maior respeito, um carinho fora do normal e a gente tá aqui pra contar que a partir do carnaval, a tampa da minha panela vai seguir carreira solo”, disse Xand em vídeo. “Eu tinha esse sonho a realizar, mas Xand vai ficar aqui, mas tenho certeza que vocês vão ficar aqui co vocês. Não tem briga, a gente está supebem, superfeliz, torcendo um pelo outro”, completou Solange.

Leia o comunicado na íntegra.

“Está confirmada a carreira solo da cantora Solange Almeida, após 14 anos a frente do Aviões do Forró ao lado do parceiro Xand. A artista pretende se dedicar a carreira, família e a outros projetos pessoais.

Em respeito aos sócios, empresários, Xand e fãs, sua saída foi adiada durante três anos e aconteceu de forma amigável. A artista cumprirá toda a agenda com o Aviões até o carnaval.

A cantora gravará o seu primeiro DVD solo dia 08 de fevereiro, no Citibank Hall em São Paulo. A primeira música de trabalho, intitulada ‘Duas e 23′ já foi lançada de forma acústica na internet”.

Fonte: Ego