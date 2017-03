Sognefjord, Noruega

Maior fiorde da Noruega e segundo maior do mundo, o Sognefjord paralisa pela sua beleza. Para poupar tempo de pesquisa daqueles que não sabem, um fiorde nada mais é que uma grandiosa entrada do mar entre altas montanhas rochosas. Este que você vê nas fotos está localizado em Sogn og Fjordane, e se estende 205 quilômetros do interior para a aldeia de Skjolden. Apesar de não ser o maior, é com certeza o mais majestoso e imponente. As montanhas de cerca de 2.000 metros de altura que o cercam, a água que mais parece um enorme espelho e a densa vegetação no entorno não me contrariam.