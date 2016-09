Prefeitura de Sobral-CE abre concurso para Guarda Municipal

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Sobral, na região norte do Ceará, abre as inscrições do concurso público para o preenchimento de 85 vagas de guarda municipal de 2ª classe.

Os candidatos precisam ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos e altura de 1,62m para homens e 1,55m para mulheres. Se aprovado, o servidor municipal será remunerado inicialmente com R$ 1.597,88 mensais, havendo possibilidade de acréscimos, para jornada semanal de 42 horas, variável.

As inscrições devem ser feitas pelo site http://concursos.uvanet.br/ até 30 de setembro.

Clique aqui e leia o edital

Fonte: G1