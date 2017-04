Sindicatos articulam em Parnaíba greve geral contra reformas do governo

Representantes sindicais se reuniram na tarde de terça-feira (25/04), no auditório do Sindicato Regional dos Trabalhos em Educação (SINTE), em Parnaíba, para organizar a adesão à greve geral a ser realizada na próxima sexta-feira (28/04), para protestar contra a aprovação das mudanças trabalhistas e reforma na previdenciária que estão em eminência de serem aprovadas. O manifesto público está sendo instigado pelas centrais sindicais e direções nacionais de federações e sindicatos.

manifestação acontecerá na Praça da Graça, das nove às onze horas, centro de Parnaíba, seguindo rumo a agencia do INSS, e tem conseguido mais representantes sindicais para fortalecer a manifestação contrária a possível aprovação das mudanças na Consolidação das Leis Trabalhistas e a reforma previdenciária. Os representes sindicais consideram as mudanças um agravo à classe trabalhadora.

Os atos contra as reformas em destaque acontecerão em todo o país com a finalidade de forçar o governo federal a considerar as exigências da população brasileira pela manutenção de direitos conquistados anteriormente.

por Daniel Santos