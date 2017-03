Sheila Mello desabafa sobre polêmica com a filha

Na tarde desta segunda (27), a dançarina Sheila Mello foi criticada pelos seus fãs e seguidores após fantasiar a filha, Brenda, de 4 anos de idade, como a atriz Marilyn Monroe. Muitos acreditam que a famosa estaria “erotizando a criança”, já que Marilyn é considerada, até hoje, um dos maiores símbolos sexuais do século XX. Após a confusão, no entanto, a ex-É o Tchan! decidiu responder aos comentários.

“Estou perplexa o quanto de repercussão de eu ter vestido a Brenda de Marilyn Monroe. E vejo o quanto as pessoas gostam de distorcer as coisas. Então, quem deturpa uma coisa tão bonitinha, um bolo com maquiagem, uma foto de lado, minha filha com o vestido até o pé, rodado. Quem vê erotização nisso são as pessoas que precisam de tratamento na terapia. É um saco isso!“, respondeu Sheila Mello. “E, para as pessoas que ficaram criticando, vão amar seus filhos como eu amo a minha família“, rebateu no Instagram Stories.

Sheila ainda revelou que sempre admirou maquiagens e roupas ao estilo retrô: “Primeiro lugar, para uma família ser funcional, tem que existir amor e respeito e a gente tem muito isso. E a grande diva da minha vida foi a minha avó. Ela não saia de casa, do quarto dela, sem estar arrumada, com a unha e o batom vermelho. E eu olhava minha avó, vendo o quanto ela batalhava na vida. Então, essa história do retrô, da pin-up, eu tenho uma adoração por esse tema, por maquiagem. Foi apresentado à minha vida pela minha avó“, revelou no longo desabafo.

Após falar sobre seu carinho pelo tema, Sheila Mello encerra o vídeo com um recado para os críticos: “E, para encerrar o assunto: coloquei, sim, minha filha de diva. Ela foi amada sim, se sentiu especial sim, quis um vestido rodado sim. Eu fiz. Muito obrigada! E para vocês que curtiram, foi um prazer dividir esse momento tão especial, tão fofo, tão puro, tão mágico. Tenho certeza de que muitas mães se colocaram na minha pele, muitas mães que não tiveram a chance de fazer uma festa babadeira dessa. A gente se realiza sim! Não fiz mal a ninguém. O dinheiro é meu, eu que trabalhei para conquistar. E minha filha será sempre amada e respeitada. E que seus filhos sejam amados como a minha é“, finalizou.

Fonte: Veja São Paulo