Sesc comemora 70 anos com serviços gratuitos em Parnaíba

O Sesc completa 70 em setembro e para comemorar a data as unidades do Sesc em Parnaíba vão realizar um grande evento de prestação de serviços gratuitos à população – o Sesc na Praça. Será dia 16 de setembro, das 8h às 14h, na Praça da Graça, em Parnaíba.

O Sesc na Praça vai oferecer serviços gratuitos como campanhas de prevenção de doenças, orientação nutricional, avaliação física, atividades lúdicas para as crianças, apresentações culturais e esportivas.

Durante o mês de setembro a emissão e renovação de carteiras para comerciários e dependentes de comerciários serão gratuitas (veja documentos necessários). As carteiras são emitidas nas centrais de atendimentos do Sesc Piauí e também durante os eventos Sesc na Praça (Parnaíba – 16/09) e Vem pro Parque (Teresina 24 e 25/09).

O Sesc na Praça terá instalada uma Central de Atendimento do Sesc para emissão de carteiras gratuitas, nas modalidades comerciários e dependentes de comerciários.

Documentos para emissão da carteira do Sesc

• Identidade

• CPF

• 1 foto 3 x4

• Carteira Profissional

• Xerox da GFIP e GPS (Guia de Recolhimento do FGTS – atualizada/ retira na empresa)

• Comprovante de endereço

A carteira do Sesc é o passaporte para os serviços do Sesc. Tem validade de um ano e pode ser emitida em qualquer central de atendimento da entidade, no horário das 7h às 19h.