Servidores participam de seminário sobre controle de gastos

Servidores municipais, da área empresarial e demais autarquias do município de Parnaíba, assistiram na manhã desta sexta-feira (31), o Seminário Preparatório à Nova Gestão, realizada no auditório da Prefeitura de Parnaíba. Com o tema: “Vantagens do Efetivo Controle Interno para o Gestor Municipal”, o palestrante Antônio Luiz de Medeiros de Almeida Filho, discorreu sobre controle interno nas despesas públicas, governança responsável e como planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades nos órgãos públicos como forma de garantir uma boa administração. A aula foi organizada pela Secretaria de Governo objetivando proporcionar um melhor preparo técnico e mais conhecimento acerca da gestão pública para os colaboradores.

Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Auditoria e Controle Interno pela Universidade Federal do Piauí (Ufpi), possuindo vasta experiência na área de controladoria e gestão, Antônio Luiz de Medeiros, levou o público a refletir sobre o papel, privilégios e também responsabilidades que recaem sobre cada servidor, como as consequências da não prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Em sua fala para o público, o palestrante motivou os presentes ao apontar novos horizontes que podem ser adotados na gestão pública e citou exemplos de prefeituras que premiam as melhores secretarias, como forma de estimular e motivar os funcionários. Medeiros ainda orientou os servidores a adotarem ações inovadoras no exercício de suas funções, capazes de cortar gastos e gerar economia aos cofres públicos.

Conforme explicou o palestrante, os mecanismos de controle e zelo pelo bem público devem contagiar todos os servidores, a fim de que os poucos recursos sejam utilizados de forma correta e consciente. “Enfrentamos uma crise mundial, então temos que criar novas ferramentas de zelo, para que possamos trabalhar de forma a atender a todas as prerrogativas da prefeitura com os recursos existentes e assim possibilitar que novas ações sejam desenvolvidas com a economia regara”, finalizou Medeiros.

Fonte: ASCOM PMP